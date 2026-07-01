Çağla Şıkel yine kahvaltı tabağını paylaştı: Dün hamburger yedikten sonra

İki çocuğu olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran ünlü manken Çağla Şıkel, sosyal medyada sık sık gündem olan kahvaltı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Geçmişte porsiyonlarıyla çok konuşulan Şıkel'in son paylaşımı bu kez esprili bir itirafla dikkat çekti.

"DÜN HAMBURGER YEDİKTEN SONRA"

Şıkel, hikaye bölümünde yeni kahvaltı tabağını paylaştı ve "Dün hamburger yedikten sonra benim kahvaltı" notunu düştü. Ünlü isim, bu paylaşımıyla bir önceki gün yaptığı hamburger kaçamağını ertesi sabah hafif bir kahvaltıyla dengelediğini esprili bir şekilde gösterdi.