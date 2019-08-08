Çağla Şıkel'den makyajsız poz

Ünlü manken Çağla Şıkel, makyajsız pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

40 yaşındaki manken, paylaşımının altına duygusal bir not düştü.

Şıkel, paylaşımının altında şunları yazdı: "Bak kadın gelmiş 40 yaşına ama nasıl biliyor musun? Öyle böyle değil. Her yaşında, kendine söz verdiği gibi en güzel yaşını kutluyor. Ömrü olursa 50’sinde de aynı türküyü söyleyecek... Çünkü Çağla, kendini hatasıyla sevabıyla sevdi bir kere. Bunu hiçbir Allah’ın kulu değiştiremeyecek!

KENDİ SENARYOSUNU YAZIYOR

Yüzü de kırışsa göbeği de çıksa, fiziksel ne olursa olsun bu değişmeyecek. Çünkü Çağla özüyle bağlantıda. Kendi senaryosunu yazıyor... Bu kadını çok seviyorum, çünkü Çağla’yı çok güzel oynuyor. Dedim ki bu kız kendi ayakları üzerinde dursun, kimseye eyvallahı olmasın!

ÇAĞLA'NIN ADI AŞK OLSUN

Babasını kaybetti ama baba gibi korusun kollasın sevdiği herkesi, ana gibi ana olsun! (annem gibi) İçtiği yudum suyun, bastığı toprağın, soluduğu her nefesin kıymetini bilsin. Çalışsın hem de çok çalışsın, üretsin, yaratsın, kendine, çevresine ve sevdiklerine iyi baksın. Ayırt etmeksizin herkesi sevsin... Çağla’nın adı aşk olsun aşk.

ANIN TADINI ÇIKARSIN

Gözlerinden kalpler çıkarak uyansın. Her duygunun gelip geçici olduğunu bilsin. Ne geçmişe üzülsün ne de geleceğe takılsın. Sadece anın tadını doyasıya çıkarsın. Ahh bu kadın tam da düşündüğüm, yazdığım ve çizdiğim rol için biçilmiş kaftan. Hadi bugün geri kalan hayatın için bir senaryo yaz sen de ve rolünün hakkından gel! Bir süre sonra rol yapmayacak, gerçek kimliğini bulacak ve onu çok seveceksin söz! Sen kendini sevdiğinde çevrendeki herkes, seni senden daha fazla sevmeye başlayacak. Sizlerin beni sevdiği gibi... Sizlere minnettarım iyi ki varsınız."

