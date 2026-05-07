Çağla Tuğaltay'ın annesi Akın Gürlek ile olan görüşmeyi anlattı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması konusunda yeni bir dönem başlattı.

Bu kapsamda ülke genelinde gerçekleştirdikleri taramalar sonucu, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme sürecine girildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi Başkanlığı kamuoyunun yakından takip ettiği dosyaları teknik ve koordinasyon desteği anlamında yeniden mercek altına almaya başladı.

Sürece öncülük eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz gün 5 Haziran 2000’de katledilen Çağla Tuğaltay’ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, ağabeyi İlker Tuğaltay ve ailenin avukatlarını Adalet Bakanlığında kabul etti.

Görüşmenin içeriğini ise anne Gülnur Saygı Tuğaltay ile avukatlardan Buket Gül, Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'a anlattı.

ANNE: GÖRÜŞME ÇOK OLUMLUYDU, BAKAN BEY SICAK KARŞILADI

Altıntaş'ın sorularını yanıtlayan anne Tuğaltay, Bakan Gürlek'in kendilerini çok sıcak karşıladığı ve devlete güvendiklerini söyledi:

“Çok olumluydu, verimliydi. Çok sıcak karşıladı Bakan Bey. Bakalım ne sonuç verecek ama biz devletimize güveniyoruz.



Bakan Bey'imize ve ekibine çok teşekkür ediyoruz.”

"SAYIN BAKANIMIZ DAVETİNDEN ÇOK BÜYÜK ONUR DUYDUK"

Ailenin avukatlarından Buket Gül ise şu ifadeleri kullandı:

“Sayın adalet Bakanımız Akın Gürlek'in bizi ve ailesini Bakanlığa davet etmesinden çok büyük onur duyduk. Çocuğumuzun tırnak altında boğuşmaya delalet eden ve katile ait olan ancak bugüne kadar kimseyle eşleşmeyen bir DNA bulundu.



Biz bu DNA'nın kime ait olduğunun tespiti için Savcılığa 4 adet talepte bulunmuştuk.

Aynı zamanda DNA'sı karşılaştırılmamış kişilerin de DNA mukayesesini istemiştik.”

"UMUTLUYUZ"

“Bakanımız dün toplantıda bu taleplerin kabul edildiğini söyledi. Ayrıca dosyaya son derece hakim ve bütün detaylarıyla dosyayı biliyor.



Umutluyuz çünkü DNA alımı çok uzun bir prosedür. Aslında bu kurulan özel birimle bu süreyi kısaltmış olacağız.”