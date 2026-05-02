Çağlar Söyüncü: Çok fazla konuşmaya gerek yok!

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir’i 3-1 yendi.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikalarda Talisca kaydetti.

Fenerbahçe forması giyen Çağlar Söyüncü, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA KONUŞMAYA GEREK YOK"

Milli futbolcu, "Şu maçla ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok! Ben şunun için geldim, Allah korusun kötü bir sonuç olsa da yine gelecektim..." dedi.

"GÜZEL İNSANLARA LAYIK OLAMIYORUZ"

Sözlerine devam eden Çağlar Söyüncü, "Bu kadar güzel insanlara layık olamıyoruz. Onlar bize her zaman sahip çıkıyor. Zor bir süreç, Fenerbahçe'de oynuyorsak başımız dik olmalı. Son iki maçta da en iyi şekilde mücadele edeceğiz." diye konuştu.