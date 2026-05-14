Çağlayan Adliyesi'ne uyuşturucu ile girmeye çalıştı

İstanbul Adalet Sarayı girişinde yapılan güvenlik kontrolü sırasında X-Ray cihazının verdiği alarm, adliyede kısa süreli hareketliliğe neden oldu. Güvenlik görevlilerinin şüphe üzerine yaptığı aramada, bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın giriş noktasında meydana geldi. Adliyeye giriş yapmak isteyen S.K. isimli şahıs, güvenlik kontrolü sırasında X-Ray cihazından geçtiği esnada yoğun uyarı verilmesi üzerine durduruldu.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ŞÜPHELENİP ARAMA YAPTI

Cihazın art arda alarm vermesi üzerine özel güvenlik görevlileri tarafından şahsın üzerinde detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan kontrolde, alüminyum folyoya sarılmış halde yaklaşık 1,1 gram uyuşturucu madde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine adliyede görevli polis ekipleri devreye girerken, şüpheli gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere adliye içerisindeki polis merkezine götürüldü.

“BOŞANMA DAVASI İÇİN GELMİŞTİM” SAVUNMASI

Şüpheli S.K.’nin ifadesinde, boşanma davası açmak amacıyla adliyeye geldiğini söylediği öğrenildi. X-Ray cihazının alarm vermesi üzerine görevlilerin üzerinde ne olduğunu sorduğunu anlatan şüpheli, uyuşturucu maddeyi kullanıcı olarak taşıdığını öne sürdü.

Maddeyi Küçükçekmece İkitelli Mahallesi’nde kimliğini bilmediği bir kişiden satın aldığını iddia eden S.K., daha önce de uyuşturucu kullanımı nedeniyle sabıkasının bulunduğunu ifade etti.

“TEDAVİ OLACAĞIM” DEDİ

İfadesinde bağımlılıkla mücadele etmek istediğini belirten şüpheli, AMATEM’de tedavi görmek için sıraya girdiğini ve yaşadıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.

Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından S.K.’nin serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili adli kayıt ve inceleme sürecinin sürdüğü belirtildi.