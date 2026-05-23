Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari, Beşiktaş'tan kiraladığı Semih Kılıçsoy'un Semih Kılıçsoy'un 12 milyon euroluk opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Semih Kılıçsoy da Cagliari'de devam etmeye sıcak bakmıyor.
Cagliari, Beşiktaş'tan kiraladığı Semih Kılıçsoy ile ilgili kararını netleştiriyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Cagliari, henüz net bir karar vermemiş olsa da Semih'in 12 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.
Cagliari'nin, bu kararını 20 yaşındaki oyuncu ile de paylaştığı belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Semih Kılıçsoy da İtalyan ekibinde kalmaya sıcak bakmıyor.
Kulüpten veya oyuncu cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tarafların yollarını ayırmaya yakın olduğu aktarıldı.
Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla Cagliari'ye giden Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibinde 25 maçta süre buldu ve 4 kez ağları havalandırdı.
