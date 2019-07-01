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Çaldıkları araba ile 20 mağaza soydular

Çalıntı arabalarla 20 dükkana giren soyguncular, polisin takibine takıldı. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken, görüntüler Hollywood filmlerini aratmadı.

Haber Merkezi | 01.07.2019 - 15:59..
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İngiltere'nin Birmingham kentinde adeta çete hırsızlığı gerçekleşti. 4 hırsız tarafından çalınan 8 otomobil ile 20 ayrı mağazayı zincirleme olarak soyan hırsızlar, İngiliz polisinin devriye helikopterine yakalandı.

20 MAĞAZA SOYDULAR

4 hırsız , çalıntı arabayla Birmingham'daki birçok mağazaya girdi, kasada ne var ne yok almaya başladı. O esnada polis helikopterle havadan hırsızları takip etti ve amansız takip başladı.

Çaldıkları araba ile 20 mağaza soydular

Soyguncular polislerden kaçmak için yoğun çaba harcadı. Hırsızlar 2 saatlik takibin ardından yakayı ele verdi. Gözaltına alınan soyguncuların girdikleri 20 mağazayı toplam 800 bin sterlinlik zarar uğrattığı ifade edildi.

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