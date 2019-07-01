Çaldıkları araba ile 20 mağaza soydular

İngiltere'nin Birmingham kentinde adeta çete hırsızlığı gerçekleşti. 4 hırsız tarafından çalınan 8 otomobil ile 20 ayrı mağazayı zincirleme olarak soyan hırsızlar, İngiliz polisinin devriye helikopterine yakalandı.

20 MAĞAZA SOYDULAR

4 hırsız , çalıntı arabayla Birmingham'daki birçok mağazaya girdi, kasada ne var ne yok almaya başladı. O esnada polis helikopterle havadan hırsızları takip etti ve amansız takip başladı.

Soyguncular polislerden kaçmak için yoğun çaba harcadı. Hırsızlar 2 saatlik takibin ardından yakayı ele verdi. Gözaltına alınan soyguncuların girdikleri 20 mağazayı toplam 800 bin sterlinlik zarar uğrattığı ifade edildi.