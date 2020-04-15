Çaldıkları aracı dezenfekte ederken yakalandılar

Önceki gece, İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde, Ahmet Türkel çevre yolu üzerindeki iş yerine gelen Mustafa T., 16 Y 7524 plakalı hafif ticari aracını dükkanın önüne park etti.

6 KİŞİ, ANAHTARI ÜZERİNDEKİ ARACA BİNİP KAÇTI

Kısa sürede döneceğini düşünen Mustafa T., kontak anahtarını da araçta takılı bıraktı. Bu sırada anahtarı fark eden Oğuzhan G. ve beraberindeki 5 kişi, binip, çalıştırdıkları aracı çaldı. Döndüğünde aracını yerinde göremeyen Mustafa T., hırsızlık olayını hemen polise bildirdi.

2 SAAT SONRA YAKALANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde olduğunu belirledi. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, şüphelileri 2 saat içinde, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde aracı yıkarken, yakaladı.

"ARACI YIKIYORDUK"

Gözaltına alınan 6 kişi, koronavirüs nedeniyle aracı sabun ve su ile yıkadıklarını söyledi. Hafif ticari araç, Mustafa T.'ye teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.