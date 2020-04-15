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Çaldıkları aracı dezenfekte ederken yakalandılar

Bursa'da kontak anahtarı üzerinde bırakılan hafif ticari aracı çalan 6 kişi, koronavirüse karşı dezenfekte etmek için durdukları benzin istasyonunda yakayı ele verdiler.

DHA |
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Çaldıkları aracı dezenfekte ederken yakalandılar

Önceki gece, İnegöl'e bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde, Ahmet Türkel çevre yolu üzerindeki iş yerine gelen Mustafa T., 16 Y 7524 plakalı hafif ticari aracını dükkanın önüne park etti.

Çaldıkları aracı dezenfekte ederken yakalandılar

6 KİŞİ, ANAHTARI ÜZERİNDEKİ ARACA BİNİP KAÇTI

Kısa sürede döneceğini düşünen Mustafa T., kontak anahtarını da araçta takılı bıraktı. Bu sırada anahtarı fark eden Oğuzhan G. ve beraberindeki 5 kişi, binip, çalıştırdıkları aracı çaldı. Döndüğünde aracını yerinde göremeyen Mustafa T., hırsızlık olayını hemen polise bildirdi.

Çaldıkları aracı dezenfekte ederken yakalandılar

2 SAAT SONRA YAKALANDILAR

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde olduğunu belirledi. Çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, şüphelileri 2 saat içinde, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde aracı yıkarken, yakaladı.

Çaldıkları aracı koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar -3

"ARACI YIKIYORDUK"

Gözaltına alınan 6 kişi, koronavirüs nedeniyle aracı sabun ve su ile yıkadıklarını söyledi. Hafif ticari araç, Mustafa T.'ye teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çaldıkları aracı koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar -4

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