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Çaldıkları otomobille yakıt alan hırsızlar yakalandı

Ankara'da otomobil çalan hırsızlar, benzin alırken tespit edilince yakayı ele verdi.

İHA | 05.03.2020 - 03:28..
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Geçtiğimiz hafta, otomobil hırsızları, gözlerine kestirdikleri otomobili gece saatlerinde kapılarını zorla açıp düz-kontak yaparak çaldı. Otomobilin sahibi sabah geldiğinde aracını yerinde göremeyince durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine çalışma başlatan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptıkları çalışmalar ve izledikleri güvenlik kameraları sonucunda araba hırsızlarının izini buldu.

Çaldıkları otomobille yakıt alan hırsızlar yakalandı

OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU KULLANIRKEN YAKALANDILAR

Şüpheliler, çaldıkları otomobille akaryakıt alınca araç plakası otomasyon sisteminden polis tarafından fark edildi. Otomobilin peşine düşen ekipler, yaptıkları titiz çalışmalarda hırsızların daha önceden oto hırsızlık sabıkaları da bulunan H. H. ve E.C.G. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin gidebileceği adresleri takibe alan polis ekipleri, H. H. ve E. C. G.’yi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde çaldıkları otomobilin içerisinde uyuşturucu kullanırken yakaladı. Suçüstü yapılarak gözaltına alınan 2 hırsızdan yaşı büyük olan H.H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaşı küçük olan E.C.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çaldıkları otomobille yakıt alan acemi hırsızlar yakayı ele verdi -1

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