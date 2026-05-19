California'da yangın: Binlerce dönüm kül oldu

ABD’nin California eyaletinde bulunan ve doğal yapısıyla öne çıkan Santa Rosa Adası, büyük bir yangın felaketiyle karşı karşıya kaldı. Channel Adaları Ulusal Parkı içerisinde yer alan adada başlayan yangın, kuvvetli rüzgarların etkisiyle kısa sürede geniş bir bölgeye yayılarak ciddi çevresel tahribata yol açtı.

ABD basınında yer alan bilgilere göre yangın, 15 Mayıs Cuma günü yerel saatle 16.20 sıralarında fark edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ederken, zorlu arazi koşulları ile sert rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştirdi.

ALEVLER 14 BİN 600 DÖNÜMÜ AŞAN ALANI ETKİLEDİ

Yetkililer, yangının şimdiye kadar 14 bin 600 dönümden fazla alanı etkilediğini açıkladı. Alevlerin özellikle ada ekosisteminin yoğun olduğu bölgelere ulaşması nedeniyle doğal yaşam açısından ciddi risk oluştuğu belirtildi.

Yangının etkilediği bölgelerde çok sayıda endemik bitki türünün bulunduğu, ayrıca çeşitli kuş ve yabani hayvan popülasyonlarının yaşam alanlarının zarar gördüğü ifade edildi.

RÜZGAR MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, bölgedeki sert ve düzensiz rüzgarların alevlerin yönünü sürekli değiştirdiği bildirildi. Yetkililer, yangının tamamen söndürülmesinin zaman alabileceğine dikkat çekti.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ilk etapta herhangi bir sabotaj ya da ihmal ihtimalinin netlik kazanmadığı kaydedildi.

SANTA ROSA ADASI DOĞAL ZENGİNLİĞİYLE BİLİNİYOR

Pasifik Okyanusu’nda, Güney California açıklarında bulunan Santa Rosa Adası; zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ve tarihi kalıntılarıyla bölgenin önemli doğal alanları arasında gösteriliyor. Channel Adaları Ulusal Parkı’nın en dikkat çeken noktalarından biri olan ada, her yıl çok sayıda doğa araştırmacısı ve ziyaretçiyi ağırlıyor.

Uzmanlar, yangının ardından ada ekosisteminde uzun vadeli etkiler oluşabileceği uyarısında bulunurken, hasarın boyutunun yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra netleşeceğini belirtti.