Çalışma Bakanlığı'ından korona için yeni tedbirler

Uçuş yasağı getirilen 9 Avrupa ükesindeki öğrenci ve turist Türk vatandaşları, salı günü saat 00:00'a kadar Türkiye'ye dönebilecek.

9 Avrupa ülkesindeki Türkler salı gününe kadar dönebilecek

İçişleri Bakanlığı, Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nın, yarından itibaren karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Sarp Sınır Kapısı geçici olarak kapatılıyor

Muğla’dayaşayan 71 yaşındaki dağcı Doğan Can, Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro’ya tırmanarak zirveye Türk bayrağını dikti.

AK Parti'de MYK ve MKYK toplantılarının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

AK Parti'de MYK ve MKYK toplantıları ertelendi

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Alışveriş yapana bedava kolonya dağıtan esnaf

Malatya’da bir esnaf, işyerinden alışveriş yapan müşterilerine koronavirüsü salgını ile fiyatları ciddi oranda artan kolonyayı hediye ediyor.