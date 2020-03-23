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Çalışma saatleri düşünce bankalarda yoğunluk yaşandı

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, çalışma saatleri 5 saate indirilen bankaların önünde kuyruklar oluştu.

İHA | 23.03.2020 - 13:20..
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Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasıyla alınan önlemler de genişletiliyor.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin ardından saat 12.00’de açılan bankaların şubeleri önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Erzincan’da banka sırası bekleyenlerin arasında yaşlı vatandaşların olması ihtimaline karşın banka yetkilileri, 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara işlem yapılmayacağını duyurdu.

SINIRLI SAYIDA MÜŞTERİ ALINIYOR

Banka önlerinde beklemeye koyulan vatandaşlara bilgilendirmede bulunan banka yetkilileri, tek seferde veznelerdeki çalışan sayısının 2 katı kadar vatandaşın banka içerisine alınacağını söyledi.

Çalışma süresi 5 saate düştü, banka önlerinde kuyruklar oluştu -1

BEKLEYENLER ARASINDA YAŞLILAR DA VAR

İçişleri Bakanlığı, ikinci bir karara kadar bankalardaki işlemlerin bu şekilde devam edeceğini bildirdi. Yetkililerin açıklaması üzerine banka kuyruğunda bekleyişe devam eden vatandaşların arasında, bazı yaşlı vatandaşların da olması dikkat çekti.

Çalışma süresi 5 saate düştü, banka önlerinde kuyruklar oluştu -2

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