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Çalıştığı hastanenin 9'uncu katından düşüp, öldü

Denizli'de ön kayıt görevlisi olarak çalıştığı özel hastanenin 9'uncu katındaki terastan düştüğü ileri sürülen kişi, yaşamını yitirdi. Polis, olayın intihar olup olmadığını araştırıyor.

DHA |
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Çalıştığı hastanenin 9'uncu katından düşüp, öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki özel hastanenin önünde, dün saat 14.00 sıralarında yerde birinin kanlar içinde yattığını gören çevredekiler, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise durumu hastane yetkililerine bildirdi.

ÖN KAYIT BÖLÜMÜNDE ÇALIŞIYORDU

Hastane yetkilileri, yerde yatan kişinin, hastanenin ön kayıt bölümünde görevli Şevki H. olduğunu belirledi. Yapılan kontrolde, Şevki H.'nin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Çalıştığı hastanenin 9'uncu katından düşüp, öldü

TERASTAN DÜŞTÜ

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemede, Şevki H.'nin hastane binasının 9'uncu katındaki yemekhanenin terasından düştüğünü saptadı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine çakılan ve bekar olan Şevki H.'nin cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çalıştığı hastanenin 9'uncu katından düşüp, öldü

İNTİHAR EDİP ETMEDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Hastanedeki mesai arkadaşları ise bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Polis, Şevki H.'nin intihar edip, etmediğini araştırıyor.

Çalıştığı hastanenin 9'uncu katından düşüp, öldü

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