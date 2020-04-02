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Call of Duty: Warzone hilecilerle doldu taştı

Call of Duty'nin yeni battle royale oyunu Warzone oyuncuları, hilecilerden oyunun oynanamaz hale geldiğini söylüyor.

Haber Merkezi |
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Call of Duty: Warzone hilecilerle doldu taştı

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare, Captain Price gibi çok sevilen karakterlerin de geri gelmesine sahne oldu.

Oyunu her geçen gün geliştiren Activision, geçtiğimiz günlerde de Call of Duty: Warzone isimli yeni ve ücretsiz bir battle royale oyunu yayınlamıştı.

Activision, yeni battle royale oyunu Call of Duty: Warzone'un ilk gün sonunda 6 milyon oyuncu sayısına ulaştığını açıklamış ve diğer rakiplerine göz kırpmıştı. Ancak yeni gelen bilgiler, oyunseverleri pek de memnun etmeyecek gibi görünüyor.

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OYUNCULAR HİLELERDEN ŞİKAYETÇİ

Birçok oyuncu, oyunda imkansız atışlar yapılmasını sağlayan aimbot'ların ve duvarlardan ateş edilmesine izin veren wallhack'lerin sıkça kullanıldığından şikayetçi.

Sosyal medya üzerinden oyunun geliştiricilerini topa tutan birçok oyunsever, kullanılan hileler nedeniyle oyunun oynanamaz hale geldiğinden yakınıyor.

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ACTIVISON AÇIKLAMA YAPTI

31 Mart'ta açıklama yayınlayan Activision, hilecilere karşı sıfır tolerans gösterildiğini ve şu ana kadar 50 binden fazla hilecinin oyundan silindiğini açıkladı.

Şirket, ayrıca oyun verilerini izleyerek hilecileri tespit edebilmek için, 24 saat çalışan bir ekip kurduklarını da vurguladı.

Ancak hile yasağı ve yeni hile karşıtı düzenlemelere rağmen oyuncular, hala binlerce hilecinin oyunda olduğunu söylüyor.

Instagram: @eshteknoloji

Call of Duty: Warzone hilecilerle doldu taştı

Call of Duty: Warzone hilecilerle doldu taştı

Call of Duty: Warzone hilecilerle doldu taştı

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