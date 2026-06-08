Cam gibi şeffaf kızarmış tavuk, şefleri bile şaşırttı! Saydamlaştırma yöntemi...
Çinli içerik üreticisi Cai Nan'ın geliştirdiği şeffaf kızarmış tavuk, sosyal medyada gündem oldu. Moleküler gastronomi teknikleriyle hazırlanan sıra dışı yemek, kullanıcıların ilgisini çekti.
Sosyal medyada paylaşılan ilginç yemek videolarına bir yenisi daha eklendi.
Çinli yemek içerik üreticisi Cai Nan, tamamen şeffaf görünüme sahip kızarmış tavuk hazırlayarak internet kullanıcılarını şaşkına çevirdi.
İlk bakışta camdan yapılmış bir sanat eserini andıran tavuk, aslında gelişmiş moleküler gastronomi teknikleri kullanılarak üretildi.
Cai Nan, viral olan videosunda sıra dışı yemeğin hazırlanış sürecini adım adım gösterdi.
Şeffaflaştırma yöntemi
İçerik üreticisi, tavuğun kemiklerini yeniden oluşturmak için kemik iliği, kolajen ve özel jel karışımından yararlandı.
Et kısmı ise sıvı hale getirildikten sonra "küreleştirme" (spherification) adı verilen yöntemle tekrar lifli bir yapıya kavuşturuldu.
Daha sonra şeffaf et ve kemikler kalıplar içinde birleştirilerek tavuk görünümü elde edildi.
Son aşamada ise geleneksel kızarmış tavuğun çıtır dış kaplamasını andıran özel bir katman eklendi.