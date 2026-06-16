Antalya'da cam silerken metrelerce yükseklikten düşen genç kız yaralandı

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Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Aydoğmuş Mahallesi'nde iki katlı apartmanın üst katında bulunan evlerinin camını silen 20 yaşındaki H.T., dengesini kaybederek apartman girişinde bulunan iş yerinin tentesinin üstüne düştü.

Genç kızın yardım çığlıklarını duyan ailesi ve komşuları yardımına koştu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Verilen adrese gelen ekipler, birinci katta bulunan dairenin camından genç kızın yanına ulaşarak sağlık kontrolünü yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Vücudunda küçük çaplı yaralanmalar ve kırıklar olduğu belirlenen genç kızı bulunduğu yerden indirmek için çalışma başlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ip yardımıyla sedyeye sabitlenen genç kız, vatandaşlarında yardımıyla tentenin üzerinden indirilerek ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.