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Camda mahsur kalan kedi korkuttu

İstanbul'da yüksek katlı bir binanın cam kenarına sıkışıp kalan kedi, aşağı düşme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 15:43..
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Tam olarak nerede çekildiği belli olmayan görüntülerde yüksek bir binanın cam kenarında mahsur kalan kedi çevredekileri korkuttu.

AZ DAHA DÜŞECEKTİ, CAMI AÇIP İÇERİ GİRDİ

Görüntülerde, kendini kurtarmak için çıkış yolu alayan kedinin daracık mermerde sağa, sola gittiği görülüyor. Düşme tehlikesiyle burun buruna gelen kediyi kayda çeken adam ''Eyvah ayağı kayacak!'' diye tepki verirken, kedinin camı ittirerek açmayı başarmasıyla herkes rahat bir nefes alıyor.

Yaramaz kedi binanın camında mahsur kaldı

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