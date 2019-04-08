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Cami çıkışı boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Sakarya Akyazı'da akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen zanlı, sabah namazı çıkışı bir kişiyi boğazından bıçakladı. O anlar kameraya yansırken, bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

DHA | 08.04.2019 - 09:03..
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45 yaşındaki Ekrem Ö., sabah namazı çıkışında Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Yeni Cami önünde 60 yaşındaki Temel Bilgiç'i boğazından bıçaklayarak, öldürdü.

AKLİ DENGESİNİN BOZUK OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen Ekrem Ö., olayın ardından gözaltına alınırken; namazını kılıp çıktıktan sonra caminin önünde çay içen ve bıçaklanan Temel Bilgiç ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Cami çıkışı uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti İZLE

Feci olay saniye saniye kameralara yansıdı.

Cami çıkışı boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Cami çıkışı boğazından bıçaklanarak öldürüldü

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