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Cami, yardıma muhtaçlar için süpermarkete dönüştü

Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar, Sarıyer'de bulunan camiye gelerek istedikleri ürünleri alabiliyor.

Haber Merkezi |
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Cami, yardıma muhtaçlar için süpermarkete dönüştü

Cami, yardıma muhtaçlar için süpermarkete dönüştü

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camiler kapatılırken, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Dedeman Camisi imamı ise caminin raflarını gıda ve temizlik malzemeleri ile doldurdu.

Cami imamı Abdulsamet Çakır, ihtiyaç sahibi insanları düşünerek böyle bir yardımda bulunduğunu belirtti.

"DİLEDİĞİ ŞEYLERİ İHTİYAÇLARI KADAR ALIYORLAR"

Amdulsamet Çakır, "İmkanı olan kardeşlerimiz istedikleri şeyleri camimize getirip bırakıyor, ihtiyacı olan kardeşlerimiz de dilediği şeyleri ihtiyaçları kadar alıyor." ifadelerini kullandı.

Cami yardıma muhtaçlar için süpermarkete dönüştü

Cami, yardıma muhtaçlar için süpermarkete dönüştü

Cami, yardıma muhtaçlar için süpermarkete dönüştü

Cami, yardıma muhtaçlar için süpermarkete dönüştü

Cami, yardıma muhtaçlar için süpermarkete dönüştü

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