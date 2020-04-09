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Camideki hırsızdan ilginç savunma: Kandili bilmiyordum

Denizli’de girdiği caminin lavabosundaki muslukları çalan hırsız, mahkeme tarafından ev hapsine alınırken, hırsızlık yaptığı günün Berat Kandili olduğunu bilmediğini söyledi.

İHA |
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Camideki hırsızdan ilginç savunma: Kandili bilmiyordum

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'ndeki Hacıkaracalar Camii'nden daha önce sadaka kutusu, tuvalet bekçisinin odasındaki bozuk paralar ve ayakkabılar, son olarak da lavabo muslukları çalındı.

Olay üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde olayı gerçekleştiren şahsın A.D. (40) olduğunu belirledi.

Ekipler A.D.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Cami hırsızından ilginç savunma: Kandil olduğunu bilmiyordum İZLE

EV HAPSİ ALDI

Güvenlik kameraları kayıtlarına da yansıyan olayda, A.D.’nin camiye giriş anı da kayıt altına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsine alındı.

Camideki hırsızdan ilginç savunma: Kandili bilmiyordum

'BERAT KANDİLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Bu arada hırsızın ifadesinde; olay gününün Berat Kandili'ne denk geldiğini bilmediğini söyleyerek kendini savunduğu belirtildi.

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