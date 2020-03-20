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Camiler boş kaldı, cemaat girebilme umuduyla bekledi

Koronavirüs nedeniyle camiler cuma namazlarına kapatılmış, cemaatle namaz kılınmasının önüne geçilmesi planlanmıştı. Uygulama söylendiği gibi oldu ancak yaşlılar bu durumu pek anlayamayadı...

İHA | 20.03.2020 - 14:13..
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Erzurum’da koronavirüs nedeniyle camiler de cuma namazı kılınmadı.

Diyanetin İşleri Başkanlığı'nın cuma namazlarının kılınmayacağını açıklamasının ardından camiye gelen az sayıda vatandaş, kilitli olan cami kapılarını görünce namazlarını kılmak için evlerine döndü.

YAŞLILAR ABDEST ALIP, BEKLEDİ

Bazı yaşlı vatandaşlar ise cami önünde bulunan şadırvandan abdest alıp uzun süre caminin önünde bekledikten sonra yetkililerin bilgilendirmesi sonrası evlerine döndü.

Cuma namazı için camilere gelen yaşlılar kapılarda bekledi İZLE

SALGIN İÇİN DUA

Öte yandan okunan öğle ezanının ardından cami hoparlöründen salgın hastalık için dua edilmesi duyurusunda bulunuldu.

Camiler boş kaldı, cemaat girebilme umuduyla bekledi

"BELKİ KILINIR UMUDUYLA GELDİK"

Cuma namazını kılmaya Lalapaşa Cami ne gelen vatandaşlar, "Belki kılınır diye geldik ama kapılar kilitli, vatandaşlarımızın sağlığı açısından böyle olması daha hayırlıdır." dedi.

Camiler boş kaldı, cemaat girebilme umuduyla bekledi

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