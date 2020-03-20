Camiler boş kaldı, cemaat girebilme umuduyla bekledi

Erzurum’da koronavirüs nedeniyle camiler de cuma namazı kılınmadı.
Diyanetin İşleri Başkanlığı'nın cuma namazlarının kılınmayacağını açıklamasının ardından camiye gelen az sayıda vatandaş, kilitli olan cami kapılarını görünce namazlarını kılmak için evlerine döndü.
YAŞLILAR ABDEST ALIP, BEKLEDİ
Bazı yaşlı vatandaşlar ise cami önünde bulunan şadırvandan abdest alıp uzun süre caminin önünde bekledikten sonra yetkililerin bilgilendirmesi sonrası evlerine döndü.
Cuma namazı için camilere gelen yaşlılar kapılarda bekledi İZLE
SALGIN İÇİN DUA
Öte yandan okunan öğle ezanının ardından cami hoparlöründen salgın hastalık için dua edilmesi duyurusunda bulunuldu.
"BELKİ KILINIR UMUDUYLA GELDİK"
Cuma namazını kılmaya Lalapaşa Cami ne gelen vatandaşlar, "Belki kılınır diye geldik ama kapılar kilitli, vatandaşlarımızın sağlığı açısından böyle olması daha hayırlıdır." dedi.