Camiler kiliseye döndü tartışması

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm uyarılarına rağmen; sandalye, tabure ve bankların üzerinde namaz kılanların önüne geçilemedi.

İmam ve müezzinlerin de şikayetçi olduğu bu durum hakkında Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar'dan bir açıklama geldi.

"SAATLERCE AVM'LERDE GEZENLER.."

Türkiye gazetesinden Damla Peker'e konuşan Bayraktutar, "Bu durum artık bir alışkanlık haline geldi. İmam arkadaşlar bu sandalyeleri ve tabureleri kaldıramıyor. Çünkü insanlar baskı yapıyorlar. Saatlerce sokakta, alışveriş merkezlerinde gezerken ayakları ağrımayanlar, camiye gelince ‘belimiz, dizimiz ağrıyor’ diyor. Bu uygun değil. Artık burada bir suiistimal var. Bunun engellenmesi lazım" ifadelerini kullandı.