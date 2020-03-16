1 Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakalarımız var Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının olduğunu ve bunu ilerleyen saatlerde açıklayacağını söyledi.

2 Camilerden namazınızı evde kılın çağrısı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, gün içinde camilerde cemaatle namaz kılınmasına bir süreliğine ara verileceği yönünde yapılan açıklamanın ardından, bu karar camilerden anons edildi.

3 Konya'da umreciler karantinadan kaçmaya çalıştı Umre ziyaretinden dönen vatandaşlar, Konya'da karantina altına alındıkları öğrenci yurdundan kaçmaya çalıştı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

4 İtalya'dan gelen hastane içi görüntüler Koronavirüsle mücadele eden İtalya'da, bir hastanede kaydedilen görüntüler, yayılan salgının ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.

5 Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ocakta azaldı Özel sektörün ocak sonu itibarıyla, 2019 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcu 1.8 milyar dolar azalarak 189.8 milyar dolar oldu.

6 İçişleri Bakanlığı korona tedbirlerini genişletti İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu ek bir genelge göndererek, AVM ve lokantalar hariç tüm mekanların gece 24.00'ten itibaren kapatılacağını bildirdi.