Camları 3 yıl açık unuttu, geri döndüğüne pişman oldu! İşte evin son hali...

Yerel basında yer alan haberlere göre, Vorkuta kentinde yaşayan bir adam yaklaşık üç yıl önce çalışmak için Sibirya’ya gitti.

Ancak evden ayrılırken pencerelerden birini kapatmayı unuttu.

Açık kalan pencereyi fark eden güvercinler kısa sürede daireye yerleşti. Zamanla evin içine yuvalar yapan kuşlar, daireyi tamamen istila etti.

Üç yıl boyunca boş kalan ev, yüzlerce tüy, dışkı ve yuva ile kaplandı.

Eve geri dönen adam gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Mobilyaların üzerinde onlarca güvercinin sıralandığı, zeminlerin ise neredeyse tamamen kuş pislikleri ve tüylerle kaplandığı görüldü.

Kuşların yalnızca eve girip çıkmadığı, içeride yaşam alanı oluşturduğu da dikkat çekti.

Dairenin son halini gösteren görüntüler kısa sürede Rus sosyal medyasında yayılarak gündem oldu.

