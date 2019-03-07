taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4637
Euro
6.13905
Altın
1286.345
Borsa
102282.68
Gram Altın
225.759

Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili

Bugün sabah ezanıyla açılışı gerçekleştirilen Çamlıca Camii'nde, Regaip Kanili programı gerçekleştirildi.

AA | 07.03.2019 - 20:41..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili

Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camisi bu sabah okunan ilk ezanla ibadete açıldı.Camide Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Caminin açılmasıyla birlikte binlerce kişi bu mübarek günü idrak etmek için düzenlenen programa katıldı.

Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili

CAMİ DOLDU TAŞTI

Açılışı bugün gerçekleştirilen cami gün içerisinde de ziyaretçilerini ağırlarken akşam saatlerinde başlanan kandil programında cami doldu taştı.

Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili GALERİ

Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili

Çok sayıda kişi bugünü Çamlıca Camii'nde geçirmek için erken saatlerde mabede gelirken, akşam saatlerinde ise kuran tilaveti ve ilahiler ile kandil programı gerçekleştirildi.

Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili VİDEO

Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili

Çamlıca Camii'nde ilk ezan VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lüks otomobilli düğün konvoyunda drift terörü

Lüks otomobilli düğün konvoyunda drift terörü

331
Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

26
Sıla'nın ilk ifadesi

Sıla'nın ilk ifadesi

204
TOKİ evlerine başvurunun tüm detayları

TOKİ evlerine başvurunun tüm detayları

98
Topluklu ayakkabı giyen erkekler kadınlarla maç yaptı

Topluklu ayakkabı giyen erkekler kadınlarla maç yaptı

227
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti

Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti

174
Ahmet Kural'ın ilk ifadesi

Ahmet Kural'ın ilk ifadesi

106
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir