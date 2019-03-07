Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camisi bu sabah okunan ilk ezanla ibadete açıldı.Camide Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Caminin açılmasıyla birlikte binlerce kişi bu mübarek günü idrak etmek için düzenlenen programa katıldı.

CAMİ DOLDU TAŞTI

Açılışı bugün gerçekleştirilen cami gün içerisinde de ziyaretçilerini ağırlarken akşam saatlerinde başlanan kandil programında cami doldu taştı.

Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili GALERİ

Çok sayıda kişi bugünü Çamlıca Camii'nde geçirmek için erken saatlerde mabede gelirken, akşam saatlerinde ise kuran tilaveti ve ilahiler ile kandil programı gerçekleştirildi.

Çamlıca Camii'nde Regaip Kandili VİDEO



Çamlıca Camii'nde ilk ezan VİDEO