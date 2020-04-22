Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim, rüyam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri tek tek hizmete girmeye başladı.

İstanbul'daki Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yapım süreci, Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte yavaşladı.

CHP'li İmamoğlu, şehir hastanesinin yollarını yapmamak için direndi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun üzerine bakanlığa talimat verdi ve hızla yollar yapıldı.

Dünyada birçok ülke tarafından örnek alınan dev şehir hastanesine karşı Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir tavır alması muhalif kimliğiyle bilinen Can Ataklı'yı da kızdırdı.

Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu VİDEO

ÇAPSIZLIK, BECERİKSİZLİK.. İSTANBUL'A YAKIŞMIYOR

Tele 1 canlı yayınında konuşan Ataklı, "Bahanesi yok bu işin, İBB'nin burada çok büyük hata yaptı. Böyle bir hastane açılıyor. Bina muazzam. İnşaat olarak harika. Efendim yolunu onlar durdurdu da biz yaptık da yapmadık da... Bir de yolu yapılmayacaktır diye açıklama yaptı. Böyle bir acemilik... Böyle bir iş bilmezlik.. Böyle bir çapsızlık... İstanbul'a yakışmıyor. Yapacaksın kardeşim. Tak diye yapacaktın. Hem de bütün gücünü seferber edecektin.





ŞOVLARLA BU İŞLER YÜRÜMEZ

Orası benim milletimin şifa bulacağı bir yer. Özellikle bu korona günlerinde. Ne yaptınız? Demeçler, şovlar... Bu şovlarla bu işler yürümez.

CUMHURBAŞKANLIĞI HAYALLERİ GÖRENLER VARSA..

Cumhurbaşkanlığı hayalleri görenler varsa da kusura bakmasın ama olmaz. O yolu yapacaktın. Lamı cimi yok.

İCRAAT GÖRMEDİM KARDEŞİM

Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenlerin dışında bir tane beğenen var mı acaba. Ben daha icraat görmedim kardeşim. Hakikaten görmedim. Ne düzeldi? AKP durmadan geçitleri donatıyordu, sen ne yapıyorsun? İstanbul senindirden başka bar mı bir şeyin? Ne demekse o.. Hep edebiyat.. İş kardeşim... İcraat..." ifadelerini kullandı.