taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9897
Euro
7.5599
Altın
1714.59
Borsa
98170.98
Gram Altın
385.596
Bitcoin
49653.4

Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarını ısrarla yapmayan İBB Başkanı İmamoğlu'na yüklenen Ataklı, sert konuştu.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu

Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim, rüyam" olarak nitelendirdiği şehir hastaneleri tek tek hizmete girmeye başladı.

İstanbul'daki Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yapım süreci, Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte yavaşladı.

CHP'li İmamoğlu, şehir hastanesinin yollarını yapmamak için direndi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun üzerine bakanlığa talimat verdi ve hızla yollar yapıldı.

Dünyada birçok ülke tarafından örnek alınan dev şehir hastanesine karşı Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir tavır alması muhalif kimliğiyle bilinen Can Ataklı'yı da kızdırdı.

Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu VİDEO

ÇAPSIZLIK, BECERİKSİZLİK.. İSTANBUL'A YAKIŞMIYOR

Tele 1 canlı yayınında konuşan Ataklı, "Bahanesi yok bu işin, İBB'nin burada çok büyük hata yaptı. Böyle bir hastane açılıyor. Bina muazzam. İnşaat olarak harika. Efendim yolunu onlar durdurdu da biz yaptık da yapmadık da... Bir de yolu yapılmayacaktır diye açıklama yaptı. Böyle bir acemilik... Böyle bir iş bilmezlik.. Böyle bir çapsızlık... İstanbul'a yakışmıyor. Yapacaksın kardeşim. Tak diye yapacaktın. Hem de bütün gücünü seferber edecektin.

Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu

ŞOVLARLA BU İŞLER YÜRÜMEZ

Orası benim milletimin şifa bulacağı bir yer. Özellikle bu korona günlerinde. Ne yaptınız? Demeçler, şovlar... Bu şovlarla bu işler yürümez.

CUMHURBAŞKANLIĞI HAYALLERİ GÖRENLER VARSA..

Cumhurbaşkanlığı hayalleri görenler varsa da kusura bakmasın ama olmaz. O yolu yapacaktın. Lamı cimi yok.

İCRAAT GÖRMEDİM KARDEŞİM

Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyenlerin dışında bir tane beğenen var mı acaba. Ben daha icraat görmedim kardeşim. Hakikaten görmedim. Ne düzeldi? AKP durmadan geçitleri donatıyordu, sen ne yapıyorsun? İstanbul senindirden başka bar mı bir şeyin? Ne demekse o.. Hep edebiyat.. İş kardeşim... İcraat..." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
İngiltere'ye ikinci yardım
Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'ye ikinci kez koruyucu ekipman ve tıbbi malzeme yardımı yapılacağını açıkladı.
Bakan Koca, aşı ve ikinci dalga sorusuna cevap verdi
Sağlık Bakanı Koca, aşı çalışmalarının devam ettiğini ve ikinci dalga beklenmediğini söyledi.
Virüse yenik düşenlerin yüzde 8'i 60 yaş altı
Sağlık Bakanı Koca, virüse yakalanarak hayatını kaybedenlerin yüzde 8'inin 60 yaşından küçük ve kronik rahatsızlığı olmayan kişiler olduğunu açıkladı.
Bakan Koca: Koronayı kontrol altına aldık
Sağlık Bakanı Koca, eldeki verilere göre salgının kontrol altına alındığını gördüklerini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere 15 bin lira ceza
206
Cüneyt Özdemir'den ABD medyasına tepki
Cüneyt Özdemir'den ABD medyasına tepki
225
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
Zeynep Demirel imaj değiştirdi
224
CHP'li başkandan Altun Ailesi'ne foto taciz
CHP'li başkandan Altun Ailesi'ne foto taciz
425
Trabzon Üniversitesi'nde Atatürk portresi ters asıldı
Trabzon Üniversitesi'nde Atatürk portresi ters asıldı
534
Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı
Le Monde, Türk SİHA'larının Libya'daki rolünü yazdı
162
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
326
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir