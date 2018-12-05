Can Bonomo'dan aşk paylaşımı

İki yıllık aşklarını nikah masasına taşıyan çiftten Can Bonomo, önceki gün eşiyle romantik pozunu paylaştı. Başarılı müzisyenin Instagram paylaşımı binlerce beğeni aldı. Mutluluklarıyla imrendiren çifte takipçileri binlerce yorum yazdı.
KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde motosikletiyle kaza yapan Can Bonomo, konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı. Bonomo'nun kaburgalarında çatlak, köprücük kemiğinde ise kırık oluşmuştu. Sanatçıya hastanedeki tetkikler sonucu 1 ay zorunlu istirahat verilmişti.