Can Bonomo'dan aşk paylaşımı

1 Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem Büyük Okyanus'un güneydoğusunda yer alan, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

2 Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak Daha önce İstanbul'da bir araya gelen Türkiye, Rusya, Fransa ve Almanya toplantının ikincisi için anlaşmaya vardı.

3 Sophie Turner ve Joe Jonas evleniyor Sophie Turner, Joe Jonas ile evlilik kararı aldı.

4 Alman Suudilere silah satmama sözünü tutmadı Almanya'nın Cemal Kaşıkçı vahşeti nedeniyle Suudilere silah satmayacağız sözü yalnızca vatandaşlarının gazını almak için.

5 Haluk Levent hayranına kahvaltı hazırladı Haluk Levent, işitme cihazı ihtiyacı olan küçük bir kız için bir hayranının evine gitti ve verdiği sözü tuttu.

6 Mehmetçik zorlu şartlarda vatan nöbetinde Kimi mekanlarda eğlensin, kimi evinde dinlensin diye dağları kendine mesken tutmuş yiğitlere selam olsun.