Can Öncü, Çekya'daki yarışta ikinci oldu
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya ayağının ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya ayağının ilk yarışında heyecan yaşandı.
Şampiyonanın beşinci ayağında Çekya'daki Autodrom Most Pisti’nde gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışına pole pozisyonundan başlayan milli sporcu Can Öncü, mücadeleyi ikinci sırada bitirdi.
DEBISE İLK SIRADA YER ALDI
Fransız motosikletçi Valentin Debise yarışı birinci sırada tamamlarken, İspanyol motosikletçi Albert Arenas ise üçüncü oldu.
İKİNCİ YARIŞ YARIN
Pata Yamaha Ten Kate adına mücadele eden Can Öncü, hafta sonunun ikinci yarışına yarın TSİ 15.00’te çıkacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)