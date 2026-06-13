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Can Öncü, İtalya'daki ilk yarışı 3. bitirdi

Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağındaki ilk yarışı 3. sırada bitirdi.

AA AA
Can Öncü, İtalya'daki ilk yarışı 3. bitirdi
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Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya ayağındaki ilk yarışta heyecan yaşandı.

Misano Pisti'nin ev sahipliğindeki 7. etapta, hafta sonunun ilk yarışı yapıldı.

Pata Yamaha Ten Kate takımı sürücüsü Can Öncü, "pole" pozisyonundan başladığı 18 turluk yarışı 3. sırada tamamladı.

İLK YARIŞIN GALİBİ DEBISE

Fransız motosikletçi Valentin Debise, son turdaki atağıyla ilk yarışın galibi oldu.

Şampiyona lideri İspanyol Albert Arenas ise bitiş çizgisini 2. sırada geçti.

SIRADAKİ YARIŞ YARIN

Dünya Supersport Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı yarın TSİ 16.15'te başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)