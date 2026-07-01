Can Uzun'dan milli takım mesajı: Daha güçlü döneceğiz

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya gelmişti.

Milliler, ilk yarısını 2-1 önde bitirdiği müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı.

Bu sonuçla ay-yıldızlılar, grubu 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

Kırmızı-beyazlılar, grupta Avustralya'ya 2-0, Paraguay'a da 1-0'lık skorlarla kaybetmişti.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ"

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 20 yaşındaki genç futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz günlerde turnuvayı düşünmek için kendime zaman ayırdım. Ülkemize çok daha fazlasını yaşatmayı hayal etmiştik ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Bu formayı giydiğim her dakika benim için çok değerliydi ve şans bulduğum her an elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Bu süre boyunca bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Sizin üzüntünüzü hissediyoruz çünkü biz de aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Bundan ders çıkaracağız, daha güçlü döneceğiz ve her zamankinden daha çok çalışmaya devam edeceğiz.”