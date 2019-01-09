Can Yaman ameliyat oldu

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, uzun süredir gözlerinden rahatsız olduğunu açıkladı. Yaman, yeni yıl nedeniyle ameliyatını erteledi. Yaman, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle rol aldığı dizide gözlük takmak zorunda kalmıştı.

"BENİ MERAK ETMİŞSİNİZ"

Can Yaman yılbaşından önce olması gereken ameliyatı oldu. Sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Uzun süredir gözlerimden rahatsızım. Yılbaşından 3 gün önce olmam gereken ameliyatı oldum. Şu an daha iyiyim ama 2 hafta kadar daha bulanık ve kısıtlı görmeye devam edeceğim sanırım...Merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkürler, sevgiler..."