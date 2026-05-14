Can Yaman değişimine gelen eleştirilere kayıtsız kalmadı

Türk dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Can Yaman, uzun süredir yurt dışında yaşıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Yaman, yıllardır kendisiyle özdeşleşen uzun saç ve sakal imajında radikal bir değişikliğe giderek herkesi şaşırtmıştı.

Sakalını kesen ünlü isim, Madrid pozlarıyla yeniden gündeme geldi. Bu defa Yaman'ın bronz görüntüsü çok konuşuldu.

TÜRKİYE'DE HAYRANI YOK

Türkiye'de kendini bir türlü sevdiremeyen Can Yaman’ın, bronzlaşması hakkında yorum yapan Türk takipçilerine verdiği cevaplar dikkat çekti:

-Hindistanlı mısın be abi?

+Evet

Kardeşim biri seni fırında mı unuttu, bu ne hal Ciguli?

+Evet

Yaman son yayınladığı karesine şunları yazdı:

CAN YAMAN'DAN CEVAP

"İyi niyetli, kalbi temiz, kültür seviyesi yüksek beni takip etmeyen ama vaktini ayırıp yorumunu ihmal etmeyen gizli Türk hayranlarımın sevgi dolu düşünce mekanizmaları:

Abovvv noolmuş buna Cuguli’ye benzemiş ay yok Nusret’e benzemiş, fırında unutmuşlar bunu, çatıda fotosu var demek ki çatı işine girmiş ehehe, Hindistanlı mısın nesin, can yaman değil can yanan ehueehueh, ay bi kurtulamadık İtalya’ya gitti bu hala bunu konuşuyorlar, nesi yakışıklı bunun iğrenç, önceden ünlü olmasa şimdi ünlü olamazdı, ayyy bi tek ben mi sevmiyorum bunu neden bana itici geliyor Allah'ım, yüzünde nur yok o yüzden yüzü de kararmış heheh, ay antipatik artist, sakalın nerde birader, öfff İtalya’da kalsın bu buraya hiç dönmesin, herkes ondan yakışıklı herkes ondan daha iyi anlayamıyorum neden bu neden bu öff delireceğim.."