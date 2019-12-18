Can Yaman küstü

Son dönemde sözleriyle gündemden düşmeyen Can Yaman, yaşanan olaylardan sonra inzivaya çekildi. Yapımcısı tarafından Kıbrıs’a gönderdiği oyuncu, geçtiğimiz hafta Brezilya’nın Sao Paulo şehrine gitti.

ASKERE GİTMEK İÇİN GELECEK

Can Yaman, ocak ayındaki bedelli askerlik görevine kadar Türkiye’ye dönmeyecek.

Oyuncu, askerlik görevini tamamladıktan sonra ise İtalya’daki ‘Survivor’ yarışmasının sunuculuğunu üstlenmek için yine İstanbul’dan ayrılacak.

EĞİTİM ALACAK

Yakın çevresine yaşadıklarından dolayı üzgün olduğunu ve yanlış anlaşıldığını söyleyen Can Yaman, gelecek sezon eylül ayındaki dizisine kadar yurt dışında kalarak, oyunculuk eğitimi de alacak.