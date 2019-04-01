Can Yaman yine sette olay yarattı

Eski rol arkadaşı Selen Soyder'e bardak fırlattığı gerekçesi ile 7 bin 830 lira adli para cezasına çarptırılan Can Yaman'ın bu kez de sette fotoğraf makinesini fırlattığı iddia edildi.

YARDIMCI OYUNCUYU YARALADI

Anadolu Yakası'nda gerçekleşen çekimleri izleyen bir izleyicinin "Bu Demet Özdemir de Can Yaman'da ne buluyor?" demesi üzerine oyuncu çok sinirlendi ve elindeki fotoğraf makinesini seyirciye fırlattı. Ancak fotoğraf makinesi dizide rol alan yardımcı oyunculardan birinin başına geldi. Oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.