Çanakkale'de 132 bin liralık kuş avı cezası aldı

Duyarlı bir vatandaşın Geyikli-Çanakkale seferi yapan bir otobüste kuş seslerini duyarak 155 polis hattını araması sonrasında polis ekiplerince yapılan kontrollerde, kafeslere konmuş halde 115 saka ve 76 florya kuşu ele geçirildi.

KUŞLARI SATMAK İÇİN İSTANBUL'A YOLA ÇIKTI

Polis tarafından yapılan tahkikatta, şüpheli şahsın söz konusu kuşları satmak için İstanbul’a götürdüğünün anlaşılması üzerine, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

132 BİN 416 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekiplerince söz konusu şahsa, ‘yasa dışı avlanma’ ve ‘koruma altına alınan kuşları yakaladığı’ gerekçesiyle iki ayrı suçtan toplam 132 bin 416 lira para cezası uygulandı.

115 SAKA VE 76 FLORYA KUŞU DOĞAYA SALINDI

Yasal işlemler yapıldıktan sonra el konulan 115 saka ve 76 florya kuşu, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ve polis ekiplerince yeniden doğaya salındı.