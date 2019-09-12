taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7511
Euro
6.3419
Altın
1502.27
Borsa
102360.64
Gram Altın
278.037
Bitcoin
58020.79

Çanakkale'de 132 bin liralık kuş avı cezası aldı

Koruma altındaki saka ve florya kuşlarını yakalayıp satmak isteyen kişiye, toplam 132 bin 416 lira para cezası verildi.

İHA | 12.09.2019 - 09:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Duyarlı bir vatandaşın Geyikli-Çanakkale seferi yapan bir otobüste kuş seslerini duyarak 155 polis hattını araması sonrasında polis ekiplerince yapılan kontrollerde, kafeslere konmuş halde 115 saka ve 76 florya kuşu ele geçirildi.

KUŞLARI SATMAK İÇİN İSTANBUL'A YOLA ÇIKTI

Polis tarafından yapılan tahkikatta, şüpheli şahsın söz konusu kuşları satmak için İstanbul’a götürdüğünün anlaşılması üzerine, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Çanakkale'de 132 bin liralık kuş avı cezası aldı

132 BİN 416 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekiplerince söz konusu şahsa, ‘yasa dışı avlanma’ ve ‘koruma altına alınan kuşları yakaladığı’ gerekçesiyle iki ayrı suçtan toplam 132 bin 416 lira para cezası uygulandı.

Çanakkale'de 132 bin liralık kuş avı cezası aldı

115 SAKA VE 76 FLORYA KUŞU DOĞAYA SALINDI

Yasal işlemler yapıldıktan sonra el konulan 115 saka ve 76 florya kuşu, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ve polis ekiplerince yeniden doğaya salındı.

Çanakkale'de 132 bin liralık kuş avı cezası aldı

Çanakkale'de 132 bin liralık kuş avı cezası aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

Şehit ailelerine hakaret eden zanlı yakalandı

270
Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

Seks yaparkan ölen çalışanın ailesine iş kazası tazminatı

48
Bolton'ın istifası için Trump'ın bahanesi

Bolton'ın istifası için Trump'ın bahanesi

49
Almanya'dan Türkiye'ye göçmen sitemi

Almanya'dan Türkiye'ye göçmen sitemi

111
Muharrem İnce, Ali Babacan sorusuna tepki gösterdi

Muharrem İnce, Ali Babacan sorusuna tepki gösterdi

65
Şenol Güneş özel aracı reddetti

Şenol Güneş özel aracı reddetti

166
Fransızlar, basketbolda 13 yıldır yenilgisiz ABD'yi devirdi

Fransızlar, basketbolda 13 yıldır yenilgisiz ABD'yi devirdi

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir