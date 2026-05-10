Çanakkale’de aşk sokağı: Arayan da bulan da buradan geçiyor

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar Köyü’nde, sevgili bulmak için düzenlenen etkinlik bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Köy sakinlerinin yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden gelen çok sayıda vatandaş etkinliğe katıldı.

ETKİNLİKLER GÜN BOYU YAPILDI

Köy meydanında, insanların tanışması için sofralar kuruldu, gün boyu etkinlikler yapıldı.

GENÇ KIZ VE ERKEKLER SEVGİLİ ARADI

Program kapsamında genç kız ve erkekler, köy içinde yer alan yaklaşık 1,5 kilometrelik Aşıklar Sokağı’nda yürüyerek sevgili aradı.

NOSTALJİK ANLARA SAHNE OLDU

Geçmişte tanışıp evlenen birçok çiftin hikayesine ev sahipliği yapan Aşıklar Sokağı, bu yıl da nostaljik anlara sahne oldu.

Etkinliğe katılan evli çiftler, yıllar önceki anılarını tazeleyerek aynı sokakta yeniden yürüdü ve duygusal anlar yaşadı.

''EVLENEN ÇOK ÇİFT VAR''

Esma Çetinkaya ile Aşıklar Sokağı'nda tanışan Özgür Güngör, "Kız arkadaşımla birlikte ikimiz de ilk defa bu köy bu sokakta buluştuk. Bu 80 yıllık bir gelenek burada tanışıp evlenen çok çift var" dedi.

''SENEYE NİŞANIMIZ OLACAK''

Etkinliğe Bayramiç'ten katılan Esma Çetinkaya, "Burası Özgür'le tanışmamıza vesile oldu, uzun süren bir ilişkimiz var. Herkesi bekleriz köyümüze ilk defa bu sokakta tanıştık. Seneye nişanımız olacak" diye konuştu.