Çanakkale'de evinde uyuşturucu yetiştiren 2 kişi yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucuya yönelik operasyonlar hız kesmedi.

Bu kapsamda Çanakkale’de, başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon başlatıldı.

OPERASYONDA 2 KİŞİ YAKALANDI

11 Mayıs tarihinde, iklimlendirme sistemi kullanılarak yasa dışı skunk ekimi ve uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, iki şüpheli yakalandı.

3 KİLO 476 GRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 3 kilo 476 gram skunk maddesi, 5 kök skunk bitkisi, hassas terazi, uyuşturucu madde öğütme aparatı, uyuşturucu saklama kabı olarak kullanılan 5 cam kavanoz ve iklimlendirme sistemi malzemeleri ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyon neticesinde yakalanan iki şüpheli, hakkında adli işlem başlatılarak gözaltına alındı.