Çanakkale'de insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi

Yasa dışı ve düzensiz göçe geçit yok.

Yurdun dört bir yanında karada ve denizde ülkeye yasa dışı girişleri engellemek için çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda önemli bir operasyona daha imza atıldı.

31 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde ‘Göçmen Kaçakçılığı' suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ile koordineli operasyon gerçekleştirildi.

6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonel çalışmada, ilde yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya teşebbüs eden 31 kaçak göçmen yakalandı.

4 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Kaçak göçmenler, gerekli yasal işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. İşlemlerinin ardından 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

BAZI MATERYALLERE EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyonda kaçakçılık olayında kullanılan 15 can yeleği, 3 can simidi ve 1 hava pompasına el konuldu.