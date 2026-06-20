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Çanakkale'de jandarma 4 bin 576 araç denetledi

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 4 bin 576 araç denetlendi. 16 araç trafikten men edildi.

İHA İHA
Çanakkale'de jandarma 4 bin 576 araç denetledi
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sorumluluk sahalarında trafik uygulaması ve trafik denetimleri yapıldı.

DENETİMLERDE YÜZLERCE ARAÇ KONTROL EDİLDİ, CEZALAR YAĞDI

Denetimlerde toplam 4 bin 576 araç denetimi yapıldı. 67 sürücü ve şoföre idari para cezası uygulandı. 16 araç trafikten men edildi.

Alkol ve uyuşturucu maddesi denetiminde 5 cezai işlem karşılığı 5 sürücü belgesi geri alındı.

Yapılan kontroller sonucu 3 aranan şahıs ve 2 araç yakalandı. 550 motosiklet ve sürücü denetlendi.   

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)