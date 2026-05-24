Çanakkale'de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de feci kaza...

Biga ilçesi Yıldıran mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otobüs yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Biga’daki hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.