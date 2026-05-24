Çanakkale'de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Biga ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otobüs devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Çanakkale'de feci kaza...
Biga ilçesi Yıldıran mevkiinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle otobüs yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Biga’daki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)