Çanakkale’de silahlı ve bıçaklı tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Biga ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında A.T. ve babası M.T., daha önce aralarında husumet bulunan Bilal Aydın ile sokakta karşılaştı.

Karşılaşma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAK VE SİLAH DARBELERİYLE AĞIR YARALANDI

Kavga sırasında Bilal Aydın, A.T. ve M.T.’nin silah ve bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilal Aydın, hastaneye kaldırıldı.

Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından A.T. ve babası M.T., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.

Saldırıyla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.