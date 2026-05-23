Çanakkale’de silahlı ve bıçaklı tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti
Biga ilçesinde A.T. ve babası M.T. tarafından başlatılan kavgada Bilal Aydın, silah ve bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında A.T. ve babası M.T., daha önce aralarında husumet bulunan Bilal Aydın ile sokakta karşılaştı.
Karşılaşma kısa sürede kavgaya dönüştü.
BIÇAK VE SİLAH DARBELERİYLE AĞIR YARALANDI
Kavga sırasında Bilal Aydın, A.T. ve M.T.’nin silah ve bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilal Aydın, hastaneye kaldırıldı.
Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından A.T. ve babası M.T., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Saldırıyla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)