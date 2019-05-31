Canan Hoşgör'ün davasında karar çıktı

Canan Hoşgör'ün, arkadaşı ve sigortacısı Ayşe Ceylan'ın evinde iken çantasında bulunan 182 bin 76 dolarının kaybolmasına ilişkin süren davada, karar çıktı.

Mahkeme, 'nitelikli hırsızlık' suçundan Ayşe Ceylan ve Ali Erdem'e 10 yıl, Barış Elma'ya da 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

44 BİN DOLAR CANAN'A VERİLECEK

Mahkeme, polis tarafından ele geçirilen 44 bin doların, kararın kesinleşmesi ile birlikte Canan Hoşgör'e iadesine karar verdi.

SİGORTACININ EVİNDE UYUDU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Canan Hoşgör'ün 26 Haziran 2018 tarihinde, arkadaşı olan sigortacı Ayşe Ceylan'ın önerisi ile bankadan 182 bin 76 dolar ile Ayşe Ceylan'ın bürosuna gittiği anlatılıyor. Canan Hoşgör'ün büroda kahve içtikten sonra halsizleştiği, bankalar kapandığı için de parasını bankaya yatıramadığı, şüpheli Ayşe Ceylan'ın teklifi ile onun evine gittiği belirtilen iddianamede, gece 01.00 sıralarında yatmaya karar verdikleri, içinde para bulunan çantayı uyuduğu odadaki dolaba koyduğu ve Ayşe Ceylan ile aynı odada uyudukları anlatıldı.

SABAH PARA KOYDUĞU YERDE YOKTU

Sabahleyin uyanan Canan Hoşgör'ün çantayı bırakıldığı dolapta bulamadığı, kamera kayıtlarına göre hırsızlık yapıldığına ilişkin bulguya rastlanmadığı anlatılan iddianamede, Canan Hoşgör'ün içeceğine de bayıltıcı madde atıldığına ilişkin bulguya rastlanmadığı belirtiliyor.