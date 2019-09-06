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Canan Kaftancıoğlu davasında karar

Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İHA | 06.09.2019 - 15:47..
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Canan Kaftancıoğlu davasında karar

Canan Kaftancıoğlu davasında karar

CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını verdi.

PİŞMANLIK DUYMAMASI SEBEBİYLE...

Mahkeme Kaftancıoğlu hakkında, hakaret suçundan 1.5 yıl hapis cezası verirken duruşma salonu dışında okuduğu şiir sebebiyle ve pişmanlık duymaması sebebiyle erteleme kararı uygulanmamasını kararlaştırdı.

TOPLAM 9 YIL 8 AY 20 GÜN

Ayrıca kamu görevlisine hakaret suçundan 1.5 yıl ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2 yıl 4 ay, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama suçundan 1 yıl 8 ay, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kaftancıoğlu, toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kaftancıoğlu bu ceza nedeniyle tutuklanmayacak, karar istinaf mahkemesine gidecek.

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