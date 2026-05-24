Canan Kaftancıoğlu'ndan Özgür Özel ile İmamoğlu yönetimine gönderme

CHP'de mutlak butlan sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi geri döndü.

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin geri dönmesi üzerine de Özgür Özel'in görevi sona erdi.

Özel'in görevi sona erdi ancak genel merkezde hareketlilik sürüyor.

Özel ve ekibi, CHP Genel Merkezi'ni boşaltmamakta kararlı.

KARAR TEBLİĞ EDİLEMEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla tekrar CHP Genel Başkanı olmasının ardından bugün genel merkeze kararın tebliği için gidildi.

Tahliye kararının tebliğ edileceği haberlerinin ardından bugün sabah saatlerinde, Kılıçdaroğlu'na destek veren milletvekilleri önderliğinde partiye gelen 100 kişilik grup ile genel merkez önünde toplanan partililer arasında tartışma çıktı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'i destekleyenler, genel merkez önünde birbirine girdi.

Tekmeli tokatlı kavganın yaşandığı genel merkezde tansiyon yükselirken, Canan Kaftancıoğlu'nun ise keyfi yerinde.

Kaftancıoğlu, keyfinin yerinde olduğunu sosyal medya hesabından köpeğiyle yaptığı bir paylaşımda gösterdi ve şunu notu düştü;

"OLDUKÇA RAHAT"

“Nalları dikmiş Rocky rahatlığında...İyi pazarlar.”