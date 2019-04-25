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Candan Erçetin'e fotoğraflı sürpriz

Hayranları Candan Erçetin'e 23 Nisan sürprizi yaptı.

Haber Merkezi | 25.04.2019 - 07:04..
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Ünlü şarkıcı Candan Erçetin, Girne'deki bir otelde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle iki konser verdi.

HAYRANLARI SÜRPRİZ YAPTI

Hayranları sanatçıya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle unutamayacağı bir sürpriz hazırlandı. Üzerinde üç yaşındaki siyah beyaz çocukluk fotoğrafının olduğu bir 23 Nisan kutlama pastası sahneye gelen sanatçı büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"EN ANLAMLI 23 NİSAN OLDU"

Pastanın üzerindeki fotoğrafa çok şaşıran Erçetin “Bu benim için büyük bir sürpriz. Hayatımda ilk kez bir 23 Nisan sürprizi yaşıyorum şu anda. Bu fotoğrafı nereden buldunuz? Bu benim üç yaş doğum günümde Kırklareli’nde çekilmiş fotoğrafım. Beni çocukluk yıllarıma götürdünüz. Benim için çok anlamlı bir 23 Nisan oldu” dedi.

Candan Erçetin'e fotoğraflı sürpriz

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