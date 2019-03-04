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Caner Erkin Asena Atalay'ın nafaka talebine kızdı

Beşiktaş forması giyen milli savunmacı Caner Erkin, sosyal medya hesabından eski eşi Asena Atalay hakkında açıklamalarda bulundu. Erkin, Atalay'ın nafaka talebi hakkında sert ifadeler kullandı.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 20:13..
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Caner Erkin Asena Atalay'ın nafaka talebine kızdı

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Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, eski eşi Asena Atalay ve oğlu Çınar’la ilgili ortaya çıkan nafaka konusu hakkında Instagram hesabından sert açıklamalarda bulundu.

"NAFAKAYI KİMİN İÇİN İSTEDİĞİ BELLİ"

Nafakasının artırılması yönünde Atalay'ın avukatının açıklamalarına tepki gösteren Caner Erkin, içini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile döktü.

Erkin “7 yaşında bir çocuk için ayda 50 bin TL nafakanın neden ve esasen kimin için istendiğinin takdirini sizlere bırakıyorum. Bahsi geçen hanımefendiye aylık 10 bin TL nafaka ödemeye devam ediyorum.” ifadelerini kullandı.

CANER ERKİN'İN AÇIKLAMALARI

“Eski eşimle boşandığım ilk günden bu yana oğlum Çınar’ın iyiliği için hep sustum. Ancak suskunluğumun çocuğuma olan sevgimden kaynaklandığını anlamayan insanlar tarafından, ben sustukça hakkımda kamuoyunda ve sevenlerim nezdinde gerçek dışı bir algı yaratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyorum. O nedenle son kez bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

Oğlum Çınar’ın doğduğu günden bu yana tüm masraflarını karşıladım ve karşılamaya da devam ediyorum. Oğlumdan hiçbir zaman, hiçbir şeyi esirgemedim. Ben boşandığım hanımefendinin tüm ailesine sahip çıktım. Bugün sahip oldukları maddi manevi her şeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen tarafıma dava açarak, Çınar için 50 bin TL nafaka isteyen tarafça daha fazla manipüle edilmek istemiyorum.

7 yaşında bir çocuk için ayda 50 bin TL nafakanın neden ve esasen kimin için istendiğinin takdirini sizlere bırakıyorum. Bahsi geçen hanımefendiye aylık 10 bin  TL nafaka ödemeye halen devam ediyorum. Genç ve sağlıklı bir insan olarak çalışıp üreterek para kazanmasını kendisine tavsiye ediyorum ve beni artık rahat bırakmasını umut ediyorum. Hiç kimse oğlumu kullanarak benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın.”

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