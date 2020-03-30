Tacin Mahallesi 1870 sokakta bulunan 5 katlı apartmanda, ailevi problemleri olduğu öğrenilen Tolunay D. (24) girdiği bunalım sonucu oturdukları apartmanın teras katına çıkarak intihar etmek istedi.

POLİSLER, GENCİ İKNAYA ÇALIŞTI

Ailesi tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 5 katı apartmanın teras katında bulunan camına çıkarak elindeki bıçakla aşağıya atlamak isteyen gence olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.

Genç ile bir süre sohbet ederek ikna etmeye çalışan polis ekipleri öte yandan diğer polis ekipleriyle paslaşarak gencin aşağıya atlama ihtimali üzerine bir alt kattaki camda güvenlik önlemi aldı.

Canını kurtaran polis memurunu bıçakladı

ATLAYAN GENCİ POLİS KOLUNDAN TUTTU

Polis ekipleri alt katın balkonunda beklerken uzun süre ikna olmayan genç camdan kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada gence çok yakın olan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis memuru Muhammet Utku genci kolundan yakalayarak tuttu.

KENDİSİNİ TUTAN POLİSİ BIÇAKLADI

Polisin kolundan tutması ile camda asılı kalan genç aşağıya düşmekte ısrarcı olunca diğer elindeki bıçakla polis memurunun tuttuğu kolunu bıçakla yaraladı. Bu sırada alt kattaki polis memuru da camda asılı kalan genci aşağıya düşmemesi için ayaklarından yukarı doğru itti.

YARALI HALİYLE GENCİ YUKARI ÇEKTİ

Kolundan yara almasına rağmen genci aşağıya bırakmayarak tutup içeriye çekmeye çalışan polis memuru genci camdan içeriye çekerek kurtarmayı başardı. Tüm bu yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken gencin kurtarılarak içeri çekilmesinin ardından herkes rahat bir nefes aldı.

YARALI POLİSİN DURUMU İYİ

Genç ve bıçakladığı polis memuru olay yerinde bulunan 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.