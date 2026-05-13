Çankırı’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Emniyet ekipleri fuhşa yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çankırı’da başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, masaj salonu adı altında ikametlerde fuhuş yaptıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Çankırı il merkezindeki 3 ayrı adrese ve Şanlıurfa il merkezindeki 1 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

5 ŞÜPHELİ VE 5 MAĞDUR KADIN YAKALANDI

Yapılan operasyonlarda, fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 5 şüpheli ile 5 mağdur kadın yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Çankırı Adliyesi’ne sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden S.A., K.A., K.K. ve A.K. tutuklanırken, 1 şüpheli ise adliyedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.