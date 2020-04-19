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Canları sıkılan eczacılar ana yolda voleybol maçı yaptı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında dükkanlarını açan eczacılar, müşteri olmadığı için canları sıkılınca, şehrin en kalabalık caddesine ip gerip voleybol oynadı.

İHA |
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Canları sıkılan eczacılar ana yolda voleybol maçı yaptı

Heykel Caddesi normal günlerde Bursa'nın en işlek caddesi olarak biliniyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte boş kalan caddeyi bölgedeki eczacılar voleybol oynamak için kullandı.

Bölgede bulunan 14 eczacı ve elemanları, takım kurup karşılıklı maç yaptı. Maçlar kıran kırana geçerken, herkes birinci olabilmek için yarıştı.

Canları sıkılan eczacılar ana yolda voleybol maçı yaptı

"BU CADDEYE İP GERİP VOLEYBOL OYNAYACAĞIMIZ AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Caddenin boş kaldığını gören eczacılar, bu durumu fırsata çevirdi.

Atatürk Caddesi'nde eczanesi bulunan İbrahim Durmaz, "Eczacılar Odası nöbetçi eczane ilan etmediği için hepimiz dükkanlarımızı açtık. Sokağı boş bulunca bu fırsat bir daha ele geçmez deyip, normal zamanda Bursa'nın en işlek caddesine ip gererek voleybol oynadık. Bu caddeye ip gerip voleybol oynayacağımız aklımızın ucundan geçmezdi. Burada 14 tane eczane var" dedi.

Canları sıkılan eczacılar ana yolda voleybol maçı yaptı

Canları sıkılan eczacılar ana yolda voleybol maçı yaptı

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