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Canlı yayında deprem anı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem, Denizli'de yayın yapan bir yerel televizyon kanalının canlı yayınına saniye saniye yansıdı.

AA | 21.03.2019 - 10:56..
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Sunuculuğunu Serhat Delikara'nın yaptığı ve Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk'ün konuk olarak katıldığı canlı yayınlanan 'Yazıyor Yazıyor' programında, organ bağışı konusu konuşulurken, deprem anı kameraya yansıdı.

SAĞLIK MÜDÜRÜ SAKİN KALMAYA ÇALIŞTI

Şiddetli sarsıntının ardından programın sunucu Delikara, "Deprem oluyor sevgili seyirciler. Çok ciddi bir deprem oluyor. Yapacak bir şey yok canlı yayında depreme yakalandık." diyerek, ekran başındaki seyircileri sakin olmaları yönünde uyardı.

Depreme canlı yayında yakalandılar İZLE

Öztürk ise depremin şiddetli olduğunu kaydedip ardından masada duran bardaktan su içerek, sakin kalmaya çalıştı.

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